Торжественное открытие Немецкого департамента состоялось в действующем в Баку University Foundation Center.

По сообщению пресс-службы University Foundation Center, в мероприятии приняли участие сотрудники посольств Германии, Австрии, Франции, представительства Торговой палаты Германии, Союза предпринимателей Азербайджана, руководство Азербайджанского технического и Азербайджанского архитектурного и строительного университетов.

Учредитель University Foundation Center Рейхан Гусейнова в своем выступлении подчеркнула важность изучения иностранных языков и отметила, что создание Немецкого департамента UFC станет еще одним направлением в развитии связей Азербайджана с ФРГ и Австрией и поможет гражданам Азербайджана, желающим получить высшее образование в Германии и Австрии, открыть двери в самые престижные университеты этих стран.

Выступивший с приветственным словом посол Австрии Аксель Вех выразил уверенность в необходимости такого важного начинания, которое внесет весомый вклад в сферу подготовки квалифицированных кадров для Азербайджана. Также дипломат отметил, что посольство приветствует открытие и функционирование центра изучения немецкого языка и пожелал дальнейших успехов в этом деле.

В ходе мероприятия состоялось награждение призеров интернет-конкурса, объявленного UFC в преддверии открытия Департамента немецкого языка. Победители получили сертификаты на месяц бесплатного обучения немецкому языку и бесплатного посещения разговорного клуба в UFC.

Гости вечера имели также возможность получить информацию об обучении в различных вузах Германии и Австрии и попробовать традиционные блюда немецкой кухни.

Следует отметить, что Немецкий департамент стал четвертым в University Foundation Center наряду с английским, французским и итальянским департаментами.

Ялчин Алиев, Э.Т.