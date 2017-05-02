Вице-президент Болгарии Ильяна Йотова примет участие в предстоящем 4-6 мая в Баку 4-м Всемирном форуме межкультурного диалога, посвященном теме «Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития».

Как сообщается на сайте Министерства культуры и туризма Азербайджана, форум организован при партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией ООН, Организацией по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, Советом Европы и ИСЕСКО.

Также в форуме примут участие первые леди Мали, Эфиопии и Руанды.

В рамках мероприятия предусмотрена закладка основы ряда новых международных инициатив по предложению азербайджанской стороны и структур-партнеров. По предложению Азербайджана в рамках форума впервые будут проведены совещание международных организаций высокого уровня и министерская встреча Всемирного форума.

В рамках форума совместно с международными партнерами будет проведено в общей сложности около 40 сессий и мероприятий. Сессии будут посвящены темам безопасности человека, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношению к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

Форум организуется в 4-й раз в рамках выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым инициативы под названием «Бакинский процесс».

Ялчин Алиев, Э.Т.