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Политика

Александр Дугин посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО 02.05.2017 16:38

2 мая, находящийся с визитом в Азербайджане российский философ и политолог, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил цветы к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем Александр Дугин посетил Шехидляр хиябаны, где почтил память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы на их могилы, посетил также монумент «Вечный огонь».

Гость, любовавшийся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в городе работе по благоустройству и созиданию.

АЗЕРТАДЖ

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