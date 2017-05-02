2 мая, находящийся с визитом в Азербайджане российский философ и политолог, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил цветы к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем Александр Дугин посетил Шехидляр хиябаны, где почтил память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы на их могилы, посетил также монумент «Вечный огонь».

Гость, любовавшийся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в городе работе по благоустройству и созиданию.

АЗЕРТАДЖ