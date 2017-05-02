Во вторник, 2 мая, на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был принят законопроект «О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса».

Как сообщает 1news.az, законопроект состоит из 13 статей.

Законопроект определяет правовые механизмы правил этического поведения депутатов Милли Меджлиса.

Главная цель законопроекта - повышение прозрачности и эффективности деятельности депутатов. Законопроект охватывает лишь лиц, имеющих депутатский статус. Каждый депутат обязан руководствоваться правилами этического поведения и следовать статьям закона.

Согласно статье законопроекта, депутаты не должны голосовать вместо своих коллег, задаваемые ими вопросы и выдвинутые предложения должны касаться повестки дня. В ходе заседаний депутаты не должны перебивать выступающих, вмешиваться и использовать грубые выражения во время выступлений.

Законопроект предусматривает лишение депутатов мандата за грубое нарушение правил этического поведения.

В то же время депутат не может принимать для себя или других лиц вознаграждения и подарки, которые могут повлиять на непредвзятое выполнение им своих обязанностей, либо получать их в обмен на выполнение своих обязанностей. Этот закон не распространяется на подарки, связанные с гостеприимством и не превышающие предусмотренную законом «О борьбе с коррупцией» сумму (55 манатов).

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Эльшан Рустамов, Г.Р.