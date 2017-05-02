Во вторник, 2 мая, на пленарном заседании Милли Меджлиса был ратифицирован контракт по RSC (Risk Service Contract) о разведке и разработке морского блока, включающего газовое месторождение «Умид» и перспективную структуру «Бабек» в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает 1news.az, контракт по RSC о разведке и разработке месторождения «Умид» и перспективной структуры «Бабек» был заключен 12 января 2017 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компанией SOCAR Umid Oil and Gas Limited.

Следует отметить, что объем запасов месторождения «Умид» составляет более 200 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн конденсата, а запасы перспективной структуры «Бабек» могут составлять 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.

Эльшан Рустамов, Г.Р.