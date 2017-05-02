Неверно выдавать туристические визы кому попало, необходимо быть осторожным в этом вопросе.

Об этом заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов в ходе обсуждения законопроекта «О туризме».

По его словам, в отелях должна быть обеспечена безопасность.

«Под видом туристов приезжают 5-10 человек, снимают одну квартиру. Как и с какой целью они там живут, никто не знает», - сказал он, отметив, что владельцы квартир не требуют у них копию паспорта.

Депутат выразил недовольство рекламой халяльных отелей.

«Говорят, что такой-то отель халяльный. Выходит другие отели харам? Было время, выпускали халяльную колбасу, разве отель это колбаса», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.