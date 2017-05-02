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Политика

Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в расширении связей с Джибути 02.05.2017 15:03

Азербайджан заинтересован в расширении связей с Джибути в различных областях.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил 2 мая на встрече с председателем Национальной ассамблеи Джибути Мохамедом Али Хумадом.

Президент Ильхам Алиев отметил прочность двусторонних связей, которые в последние годы еще более развились.

Выразив признательность за резолюцию парламента Джибути о признании Ходжалинской трагедии в качестве геноцида, глава государства отметил, что соответствующее решение на сегодняшний день уже принято законодательными органами более 10 стран мира. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что принятая парламентом Джибути резолюция отражает справедливость и является показателем дружественных связей между двумя странами, отметил важность сотрудничества и взаимной поддержки Азербайджана и Джибути в рамках международных организаций.

Коснувшись вопроса экономического сотрудничества, глава государства подчеркнул важные шаги, предпринятые в этом направлении в последнее время, отметил, что открытие воздушного сообщения между двумя странами оказывает положительное влияние на взаимную торговлю.

Отметив обширность повестки двусторонних связей, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в дальнейшем сотрудничество между Азербайджаном и Джибути еще более укрепится.

В свою очередь, М.Хумад от имени Президента своей страны заверил главу Азербайджанского государства в том, что Джибути и впредь во всем и на всех уровнях будет на стороне Азербайджана и рядом с ним. По его словам, несмотря на то, что связи между двумя странами начали развиваться только в последнее время, нынешнее их состояние создает впечатление, что отношения между Азербайджаном и Джибути имеют долгую историю.

Говоря о принятой парламентом его страны резолюции по признанию Ходжалинского геноцида, председатель Национальной ассамблеи Джибути сказал, что данная резолюция была принята без колебаний и в кратчайшие сроки, и от принятия такого решения он испытывает гордость.

Напомним, что Республика Джибути приняла резолюцию о признании Ходжалинской трагедии в качестве геноцида в январе этого года.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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