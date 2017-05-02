Предвзятое отношение ПАСЕ к Турции разозлило не только меня, но и весь азербайджанский народ.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила народная артистка, депутат Зейнаб Ханларова, комментируя решение ПАСЕ в отношении Турции.

Депутат предложила от имени парламента написать протест, отметив, что подобный шаг в будущем может быть принят и против Азербайджана.

«Весь азербайджанский народ должен встать на ноги. Необходимо от имени Милли Меджлиса направить обращение с протестом в ПАСЕ», - сказала она, напомнив, что Турция всегда поддерживала Азербайджан в трудные времена.

Следует отметить, что при вступлении в Совет Европы страны берут на себя ряд обязательств, которые подвергаются мониторингу ПАСЕ. Турция до 2004 года находилась в процедуре мониторинга.

25 апреля ПАСЕ большинством голосов проголосовала за возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, 45 – выступили против, 12 – воздержались. Всего в голосовании приняли участие 170 парламентариев.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.