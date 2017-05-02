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Политика

Посол Турции: «Планируется визит президента Эрдогана в Азербайджан» 02.05.2017 14:30

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует совершить визит в Азербайджан.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на АПА, заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

«Планируется визит президента. Но пока нет ничего определенного, вопрос находится на стадии планирования», - сказал дипломат.

Он отметил, что в предстоящих IV Играх исламской солидарности Турция примет участие самой большой по численности после Азербайджана командой спортсменов. По его словам, в состав турецкой делегации войдут порядка 500 человек.

«Турция будет представлена на соревнованиях по всем видам спорта. 5 мая наша футбольная команда прибудет в Азербайджан. На следующей неделе запланирован визит нашего министра молодежи и спорта в Баку», - сказал Э.Озорал.

Посол анонсировал возобновление летом этого года встреч в трехстороннем формате с участием Турции и Азербайджана.

«Для проведения трехсторонних встреч с участием Азербайджана и Турции мы ждали завершения процесса референдума в Турции. Данный процесс завершен, и летом предполагается проведение встречи в трехстороннем формате», - сказал он. По его словам, проведение данной встречи будет зависеть от готовности третьей стороны.

 Отметим, что Баку и Анкара задействованы в трехсторонних форматах Азербайджан-Турция-Грузия и Азербайджан-Турция-Туркменистан.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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