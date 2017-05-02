Вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев осудил решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое возвращает Турцию в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы.

Как сообщает 1news.az, выступая на пленарной сессии Милли Меджлиса, Азай Гулиев указал, что возвращение Турции вновь в мониторинговый период является явным свидетельством селективного подхода и не имеет серьезных оснований.

Он указал, что попытка военного переворота в Турции 15 июля прошлого года не была осуждена ни со стороны Совета Европы, ни со стороны ЕС.

«В ходе попытки переворота погибли 265 человек, тысячи получили ранения. Впервые парламент страны подвергся бомбардировке. Однако Совет Европы и ЕС продемонстрировали свое безразличие», - сказал он.

Депутат указал на безосновательность приведенных аргументов для принятия подобного решения против Турции.

«Посмотрите, какие у них аргументы. Говорят, что Турция увольняет сторонников FETÖ/PDY («Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена/Создание параллельного государства»), что проводит референдум в период чрезвычайного положения в стране.

Говорят, почему Турция арестовывает политическое крыло ПКК? Если бы вместо Турции была Франция, то какое решение она приняла бы в отношении функционирующих против государства сторонников FETÖ? Франция в период чрезвычайного положения проводит президентские выборы. Почему не принимаются решения против Франции? Выходит, Франции можно, а Турции нельзя?», - сказал он.

По словам депутата, сложилось такое впечатление, что Турцию наказывают за неудавшуюся попытку госпереворота и поддержку населением проведенного недавно референдума. «Решение ПАСЕ должно быть пересмотрено», - сказал он.

Следует отметить, что при вступлении в Совет Европы страны берут на себя ряд обязательств, которые подвергаются мониторингу ПАСЕ. Турция до 2004 года находилась в процедуре мониторинга.

25 апреля ПАСЕ большинством голосов проголосовала за возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, 45 – выступили против, 12 – воздержались. Всего в голосовании приняли участие 170 парламентариев.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.