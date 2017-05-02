Мы долгое время были свидетелями развития исламофобии, расизма в Европе.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил выступивший на пленарной сессии Милли Меджлиса депутат, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

По его словам, в политике конкретных европейских стран, организаций можно увидеть двойные стандарты в отношении мусульманских стран.

«Эта проблема дала о себе знать с увеличением числа беженцев в Европе. Эту тенденцию в ПАСЕ мы наблюдаем уже несколько лет. На отношения с Турцией и Азербайджаном там смотрят с другой призмы. Однако эта сессия стала пиком этих отношений. Так, на весенней сессии был представлен несправедливый отчет по Турции», - сказал он.

Он указал, что в отчете ПКК не представляется как террористическая организация. «Кроме того, попытка переворота прошлого года в Турции не расценивается как террористический акт», - сказал он.

С.Сеидов указал, что все это свидетельствует о большом кризисе в ПАСЕ. «Внутри структуры имеются антиазербайджанские и антитурецкие силы», - указал он.

Следует отметить, что при вступлении в Совет Европы страны берут на себя ряд обязательств, которые подвергаются мониторингу ПАСЕ. Турция до 2004 года находилась в процедуре мониторинга.

25 апреля ПАСЕ большинством голосов проголосовала за возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, 45 – выступили против, 12 – воздержались. Всего в голосовании приняли участие 170 парламентариев.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.