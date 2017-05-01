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Политика

Начались совместные азербайджано-турецкие учения - ФОТО 01.05.2017 13:42

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией 1 мая начались совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил двух стран.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, цель учений - улучшение координации и обмен опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышение готовности и способностей подразделений проводить операции.

К учениям привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

Учения продлятся до 5 мая.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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