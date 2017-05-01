В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией 1 мая начались совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил двух стран.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, цель учений - улучшение координации и обмен опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышение готовности и способностей подразделений проводить операции.

К учениям привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

Учения продлятся до 5 мая.

Тимур Рзаев, Э.Т.