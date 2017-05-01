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Политика

Полад Бюльбюльоглу поблагодарил главу Туркменистана за присуждение ему звания народного артиста этой страны 01.05.2017 12:31

Композитор и певец, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу 30 апреля удостоен почетного звания «Народный артист Туркменистана».

В связи с этим он направил благодарственное письмо Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, в котором отмечает, что присуждение ему этого звания является для него большой честью, гордостью и ответственностью одновременно.

«Данную награду оцениваю как знак того, насколько внимательно Вы относитесь к дальнейшему развитию двустороннего культурного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном», - написал Полад Бюльбюльоглу, обращаясь к Президенту Туркменистана.

«Сегодня наши братские и дружеские отношения всесторонне и динамично развиваются. Как народный артист обеих стран я и впредь буду вносить свой посильный вклад в укрепление этих отношений», - заверил азербайджанский дипломат.

Звания «Народный артист Туркменистана» Полад Бюльбюльоглу удостоился за заслуги в укреплении отношений дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Азербайджана, говорится в тексте президентского указа. Также отмечаются вклад артиста в упрочение диалога между двумя государствами в культурной и гуманитарной сферах, его талант и успехи в развитии песенно-музыкального искусства.

В своем обращении к Президенту Гурбангулы Бердымухамедову артист вспоминает свой недавний визит в Туркменистан, подчеркивает успехи страны во всех областях за последние годы.

«Вы по праву пользуетесь искренним уважением своего народа как опытный и дальновидный государственный деятель, делающий все для развития Туркменистана и стабильности в регионе», - написал Полад Бюльбюльоглу, поблагодарив Президента за личную встречу и пожелав ему здоровья, счастья и благополучия.

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Елена Остапенко, Э.Т.

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