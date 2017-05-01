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Политика

Иран принуждает Армению к функционированию Мегринской железной дороги - Мубариз Ахмедоглу 01.05.2017 11:41

Неправильное понимание сути транспортного коридора, соединяющего Персидский залив с Черным морем, может дорого обойтись Армении, считает директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Новым элементом региональной политики Ирана является создание нового транспортного коридора, соединяющего Персидский залив с Черным морем. Намерение Ирана участвовать в газоснабжении Южного Кавказа налицо. Однако в политике Ирана всегда были двусмысленные или подозрительные моменты», - отметил М.Ахмедоглу.

По его словам, непонятно, как Иран видит одновременное участие Азербайджана и Армении в создании транспортного коридора.

«Можно высказать определенную мысль о сути иранского варианта, заключающегося во вводе в эксплуатацию Мегринской железной дороги. У Ирана есть идея на уровне экспертов по созданию транспортного коридора, состоящего из автомобильной и железной дороги, протяженностью около 120 км от Горадиза в направлении Гянджи и далее Грузии. Губернатор Ардебиля Маджид Худабехш несколько раз озвучивал эту идею. Таким образом, Иран добивается как освобождения азербайджанских земель от оккупации, так и вывода Нахчывана из блокады, что может привести к созданию конкурентоспособной «мягкой силы» в регионе. Известна конкретная мотивация причины, толкающей Иран на этот вариант. Строительство железной дороги Решт-Астара является исключительно внутренним проектом Ирана, и официальный Тегеран испытывает трудности в выполнении  возложенных на него обязательств. Население, проживающее в зоне прохождения железной дороги, предлагает свои земли правительству Ирана по невероятно дорогой цене. Согласно принципиальному соглашению, Иран покупает необходимые для строительства железной дороги земли, Азербайджан же финансирует посредством кредита.

Упоминание Ираном Армении в транспортном коридоре Персидский залив - Черное море может быть воспринято как обращение Ирана к Армении. Сдача в эксплуатацию Арменией Мегринской железной дороги с призмы официального Тегерана выгодно как для Ирана, так и для Армении. Мегринская железная дорога рано или поздно заработает.

Это важно для Ирана и Армении. Если Армения неправильно поймет суть просьбы Ирана, не будет исполнять ее, то это может обойтись ей очень дорого. Армения никогда не сможет выйти из изоляции», - подытожил М.Ахмедоглу.

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