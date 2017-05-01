Подразделения вооруженных сил Армении за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 116 раз.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, подразделения армянских ВС с позиций, расположенных в селе Паравакар, на безымянных высотах в Иджеванском районе, на безымянных высот на территории Ноемберянского района Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Бала Джафарли и Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана, из села Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, находящиеся в селе Агбулаг Товузского района Азербайджанской Республики. Также подразделения армянских вооруженных сил с безымянных высот в Красносельском районе Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджанской Республики.

Кроме того, позиции Азербайджанской армии были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Ширванлы, Джавахирли, Юсифджанлы и Мерзили Агдамского района, Горадиз, Горган и Гараханбейли Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского и Тертерского районов Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.