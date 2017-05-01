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Политика

Глава Агентства международного развития (AIDA) принял участие в международном мероприятии в Бангкоке – ФОТО 01.05.2017 17:48

Глава Агентства международного развития (AIDA) при Министерстве иностранных дел Азербайджана Ашраф Шихалиев принял участие в мероприятии в Бангкоке (Таиланд), посвященном финансированию развития региона Азии и Тихого океана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, мероприятие было организовано Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Выступивший на мероприятии А.Шихалиев рассказал о проводимых в Азербайджане экономических реформах, принятии стратегической дорожной карты для развития основных секторов экономики, мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.

Кроме того, представитель АР проинформировал о создании центров ABAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək) в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР в целях обеспечения активного участия граждан в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики, поддержки деятельности хозяйств, основанных на семейном труде, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства.

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), расположенная в Бангкоке, является одной из пяти региональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН.

Она была организована в 1947 году (тогда она называлась Экономическая комиссия для Азии и Дальнего востока - ЭКАДВ) для стимулирования экономического сотрудничества стран-участниц. Сменила название в 1974 году. Насчитывает 53 государства-члена и 9 ассоциативных членов и подотчетна Экономическому и Социальному Совету ООН (ЭКОСОС).

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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