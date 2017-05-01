Обнародована сумма накоплений Фонда помощи ВС Азербайджана

Обнародован объем средств, накопленных в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 мая текущего года.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны АР, на 1 мая текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики сосредоточены средства в размере 81.662.003,27 AZN, 212.673,88 доллара США, 7136,0 евро и 5000,0 рублей.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики номер 755 от 17 августа 2002 года.

Фонд формируется на основе добровольных пожертвований физических и юридических лиц, действующих на территории Азербайджанской Республики, а также за счет других, не запрещенных законом, вложений.

Эльшан Рустамов, Г.Р.