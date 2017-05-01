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Политика

Армянскую модель и актрису из оккупированного Нагорного Карабаха не допустили до конкурса красоты в Испании – ФОТО 01.05.2017 17:08

Предотвращено участие представителя сепаратистского режима Нагорного Карабаха в проводимом 5-15 мая в Испании конкурсе красоты Costa Blanca Fashion Week.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, армянская сторона, преследуя провокационные цели, пыталась добиться участия в мероприятии представителя сепаратистского режима.

«В связи с данным вопросом посольство Азербайджана в Испании обратилось в соответствующие структуры этой страны, к организаторам мероприятия, а также приняло ряд других мер для предотвращения провокации», - сказал он.

Как сообщили посольству Азербайджана в исполнительной власти города Бенидорм, предотвращено участие представителя сепаратистов в мероприятии.

Следует отметить, что ранее армянские СМИ сообщили, что модель и актриса Шушан Ерицян представит Нагорный Карабах на конкурсе Costa Blanca Fashion Week - International Best Male and Female World 2017.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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