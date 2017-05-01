Сотрудничество в Центральной Азии: безопасность, энергетические и геополитические противоречия - Newtimes.az

Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Сотрудничество в Центральной Азии: безопасность, энергетические и геополитические противоречия».

Приводим данный материал без изменений:

«СМИ оценили визит президентов Туркменистана и Узбекистана в Астану в основном сквозь призму глобальной и региональной геополитики. Отмечается, что в Центральной Азии протекают серьезные процессы. Эксперты подчеркивают возможность появления новых форматов сотрудничества, в том числе и нового альянса в регионе. В него входят Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. В анализах освещается новая динамика отношений между странами, охватывающих практически все сферы. Но при рассмотрении вопроса в более широком контексте можно сделать вывод о том, что конструктивнее делать более осторожные выводы, так как история региона, борьба здесь великих держав демонстрирует иную картину. И на этом вопросе хотелось бы остановиться подробнее.

Визит президентов: на чувствительной стадии развития отношений

Интерес аналитиков к Центральной Азии неуклонно растет. Растет и число прогнозов относительно геополитических процессов в регионе, которые включают три аспекта: во-первых, взаимосвязь безопасности Центральной Азии с глобальной безопасностью, во-вторых, роль, которую может сыграть проект «Новый Шелковый Путь» в этом регионе, в-третьих, направления обновления отношений между странами региона в случае обострения борьбы великих держав за Центральную Азию.

Все три аспекта сами по себе охватывают множество вопросов, которые требуют комплексного подхода к теме. На фоне сказанного два события, а именно визиты в Казахстан президентов Узбекистана и Туркменистана – Шавката Мирзияева и Гурбангулы Бердымухамедова – вызвали большой интерес. Эксперты связывают эти визиты с регионально значимыми процессами. Сюда входит каждый из отмеченных нами выше моментов.

В этом плане актуальным представляется анализ и прогнозирование геополитических процессов, протекающих в Центральной Азии. Анализ тем обсуждений, проведенных президентами обеих стран, позволяет сделать общие выводы.

Их можно выделить в несколько групп: региональное сотрудничество, безопасность, энергосотрудничество, обеспечение стабильности. Стороны смогли договориться по каждому из тем обсуждений.

На обсуждениях главное внимание уделялось транспортному сотрудничеству по коридору Запад-Восток и Север-Юг. Активное участие в китайском проекте «Новый Шелковый Путь» стран Центральной Азии просто необходимо, потому что все пути на Запад проходят через эти территории. Одна ветвь пути, берущего начало в Пекине, простирается из Казахстана в Россию, другая – из Туркменистана на Кавказ и в Иран. Такое выгодное географическое расположение делает регион привлекательным для перспективных проектов. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан выразили желание играть активную роль в этом процессе.

На этом фоне не менее важное значение имеет и развитие двусторонних отношений. В связи с внутренней геополитической ситуацией в регионе ощущается серьезная необходимость в повышении взаимного доверия и веры между странами. Для этого необходимо уделять внимание, в частности, энергетическому сотрудничеству, сотрудничеству в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. На трех вопросах, касающихся этих сфер, таких, как вода, реализация международных энергетических проектов и грузоперевозки, президенты остановились подробнее. Проблема с водой в некоторых случаях вызывает разногласия между государствами региона. Это, в частности, проявилось в отношениях Узбекистан-Казахстан и Узбекистан-Туркменистан. Данное обстоятельство создает угрозу для стабильности региона в целом. Стороны подчеркнули необходимость его разрешения.

В вопросах безопасности главное место занимает неучастие в геополитических играх суперсил. Узбекистан и Туркменистан официально заявили, что останутся в стороне от этих процессов. Казахстан же главным образом пытается придерживаться нейтралитета деятельностью в рамках международных организаций. В настоящее время Казахстан – непостоянный член СБ ООН и делает все возможное для мира. Страны Центральной Азии высоко ценят это.

«Азиатская тройка»: новый альянс или новый формат?

Другой актуальный для региона в аспекте безопасности вопрос – это борьба с международным терроризмом. Вполне логично в этом контексте президенты провели широкие обсуждения по нормализации ситуации в Афганистане, так как террористическая угроза в основном исходит из этого направления. Здесь в последнее время значительно активизировались ИГИЛ и «Аль-Каида». На территориях государств Центральной Азии также есть радикальные религиозные группы. Вызывают беспокойство террористические события, произошедшие в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане, хрупкая ситуация в Кыргызстане.

Беспокойство в связи с продолжающимися угрозами ИГИЛ в направлении Центральной Азии и терактами в России вполне объяснимо. В этом плане неслучайным представляется визит секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева вначале в Баку, а затем в Ашхабад. Он объясняется в контексте обсуждения общих проблем безопасности. В частности, на фоне обсуждений в Баку и Ашхабаде ближневосточного, сирийского вопроса повышенное внимание уделялось проблемам безопасности.

Отсюда становится очевидным, что после терактов, совершенных в России, обеспечение безопасности в пространстве СНГ обрело еще большую актуальность. Москва намерена решить этот вопрос совместно со всеми странами, которых она рассматривает как дружественных. В этом плане визиты президентов Узбекистана и Туркменистана в Астану отражает наряду с другими вопросами и намерение действовать совместно в борьбе с террором. Видимо, вмешательство радикальных групп со стороны Афганистана начало представлять повышенную угрозу. Следует учесть, что тысячи молодых людей из СНГ в настоящее время воюют в Сирии в составе различных террористических групп. Возвращение их на родину оценивается как реальный факт.

На фоне всех этих актуальных проблем не осталось в тени и сотрудничество в энергетической и транспортной сферах. Президенты обсудили актуальные моменты газового маршрута, берущего начало в Туркменистане и протягивающегося до Китая. Наряду с Востоком, Центральная Азия участвует в важных проектах и в западном направлении. Следовательно, речь может идти о подъеме отношений в обоих направлениях на новый уровень. Этим в Центральной Азии может возникнуть сеть энергомаршрутов. Представляется, данная сторона вопроса тесно связана и с перспективами формирования системы геополитической безопасности.

В свете отмеченного особое значение придается реализации железнодорожного проекта Казахстан-Туркменистан-Иран. Эксперты представляют данный маршрут в качестве крайне важного фактора, связанного с расширением торгово-экономических возможностей региона. При этом на первый план выводится и намерение Казахстана получить в южном направлении доступ к Персидскому заливу. Так, данный маршрут рассматривается в определенном смысле в качестве альтернативы кавказскому направлению. Насколько это так, покажет время. Но уже ясно, что государства Центральной Азии заинтересованы в формировании разветвленной транспортной системы.

Дает ли все это основание для вывода о возникновении нового альянса в Центральной Азии? Некоторые эксперты отвечают утвердительно на вопрос. Другие же предпочитают высказываться более осторожно. На наш взгляд, у 3 государств региона – Казахстана, Узбекистана и Туркменистана – нет нужды в создании какого-либо альянса, так как, во-первых, это не дает им какого-либо преимущества, во-вторых, не ясно, по какой логике Кыргызстан и Таджикистан остались от него в стороне, в-третьих, данные государства уже давно сотрудничают в рамках региональных организаций. Астана, Ташкент и Ашхабад стремятся к налаживанию более тесного сотрудничества, что уже само по себе – естественное и положительное явление».

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