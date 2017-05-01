Ильхам Алиев: «Контракт века» может быть продлен, если все условия Азербайджана будут выполнены

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что заключенный в 1994 году «Контракт века» может быть продлен, если условия Азербайджана будут выполнены.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом глава государства заявил 1 мая на открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

«Контракт века» и сегодня приносит нашей стране пользу, и, как вы знаете, в настоящее время между SOCAR и партнерами ведутся переговоры о том, чтобы продлить срок этого контракта, и я смотрю на это положительно. Конечно же, все наши условия должны быть выполнены, чтобы срок контракта был продлен», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Напомним, что контракт о совместной разработке трех нефтяных месторождений — «Азери», «Чыраг», «Гюнешли» - в азербайджанском секторе Каспийского моря, названный ввиду своей масштабности «Контрактом века», был подписан в 1994 году между Азербайджаном и 11 крупнейшими нефтяными компаниями из 8 стран мира.

Глава государства на примере открывшегося кампуса БВШН подчеркнул роль «Контракта века» во всестороннем развитии Азербайджана, включая взращивание высококвалифицированных кадров.

«Создание этой школы и ее переселение в такой прекрасный городок еще раз показывают, что «черное золото» Азербайджана в виде инвестиций вкладывается в человеческий капитал. Я еще в 2003 году говорил, что нефть для нас не цель, а средство. Мы должны за счет нефти усилить, развить нашу страну, полученные от нефти доходы инвестировать в человеческий капитал. Мы сегодня наглядно видим это. Успешная нефтяная стратегия Азербайджана сегодня, можно сказать, оказала свое положительное влияние на все области, в том числе и на сферу образования. Созданные в последние годы новые учебные заведения действуют именно за счет этого. Не будь у нас инвестиций, финансовых возможностей, проделать всю эту работу при наличии лишь желания было бы трудно. Мы очень рационально использовали доходы от нефти. Усилили страну, создали новую инфраструктуру, все наши города благоустроились, Баку превратился в один из красивейших городов мира», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что нефтяной сектор, конечно же, играет очень важную роль в жизни Азербайджана сегодня и будет играть и в дальнейшем.

Подчеркнув успешную реализацию в настоящее время проекта «Южный газовый коридор», Президент Ильхам Алиев назвал его «контрактом XXI века». При этом глава государства отметил, что участвующие в нем страны признают лидирующую роль Азербайджана, что является большим успехом для страны.

«Реализующийся сегодня «Южный газовый коридор» является крупнейшим инфраструктурным проектом в Европе, предусмотрено вложение инвестиций на уровне 40 млрд долларов. Все работы идут по графику. Уверен, что в следующем году мы достигнем самой важной части этого проекта – реализации проектов «Шахдениз-2» и TANAP. Надеюсь, все остающиеся сегменты проекта также будут своевременно выполнены», - сказал глава государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.