«К сожалению, несмотря на то, что развитие человечества достигло высокого уровня, серьезные проблемы все еще остаются.

Согласно подсчетам ООН, около 1 миллиарда людей не могут нормально питаться».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов в ходе конференции «Роль гражданского общества в достижении Целей устойчивого развития в Азербайджане», проведенной при организационной поддержке представительства ООН в Азербайджане и Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики.

А.Ахмедов также отметил, что в мире безработица охватила десятки миллионов человек.

«В разных странах средняя продолжительность жизни составляет 50-55 лет, в развитых странах этот показатель равен 75-80 годам. Все это серьезно беспокоит ООН, которая поставила перед собой цель - решить эти проблемы до 2030 года.

Вызывает сожаление и тот факт, что в богатых природными и человеческими ресурсами странах Африки и Азии имеют место голод и бедность. Военные расходы США превысили 600 миллиардов долларов, в Евросоюзе по средним подсчетам за час работы платят 8 евро, в мире же 1 миллиард человек обречен влачить существование на 1 доллар в день», - сказал он.

Заместитель премьер-министра отметил, что Азербайджан, присоединившийся к Целям устойчивого развития ООН, входит в число развивающихся стран.

«За последние 12 лет экономика Азербайджана выросла в 3,5 раза, в стране проделана большая работа по реформированию сфер образования и здравоохранения. Все это радикально изменило уровень жизни людей в нашей стране.

Присоединившись к Целям устойчивого развития ООН, Азербайджан поставил перед собой задачу еще больше повысить благосостояние населения.

Верим, что развитие экономики Азербайджана вступит в новый этап. Наша цель – приблизить уровень жизни к европейским стандартам. Эти цели нашли отражение в национальной программе», - заявил Али Ахмедов.