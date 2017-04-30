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Политика

ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня 30.04.2017 10:30

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 112 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Барекамаван Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гушчу Айрым, Кемерли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Алибейли, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района и Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шураабад, Ширванлы, Баш Карвенд, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

1news.az

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