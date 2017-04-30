Член делегации Азербайджана в ПАСЕ, депутат Севиндж Фаталиева выступила в ходе весенней сессии на тему технологического развития и угрозах, которые он несет человечеству.

В своем выступлении она подчеркнула, что в отчете Всемирного экономического форума «Global Risk» искусственный интеллект отмечается как одна из угроз, с которой столкнулся мир. В нем, как она сказала, эксперты говорят о том, что развитие технологий отрицательно воздействуют на геостратегическую стабильность, трудовую безопасность и социальные отношения.

Она подчеркнула, что развитие науки и технологий не должно вести к вторжению в частную жизнь, а служить улучшению уровня жизни, способствовать защите прав и свобод человека.

Фаталиева также напомнила об обеспокоенности экспертов по поводу потери людьми рабочих места из-за автоматизации и применения искусственного интеллекта.

«Лишь в США более 250 тыс. роботов выполняют работу, предназначенную для людей. Что же будет с восточными странами, где производится примерно 90% мировых технологий? И ведь эта цифра растет с каждым годом»,- заявила депутат.

С.Фаталиева также подчеркнула последствия использования искусственного интеллекта в условиях войны. По ее мнению, оружие с подобным оснащением способно уничтожать мирных жителей наряду с противником.

По мнению депутата, положительное или отрицательное воздействие современных технологий зависит лишь от решений, принятых людьми.

1news.az