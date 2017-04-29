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Политика

ВС Армении 120 раз нарушили режим прекращения огня с применением и минометов 29.04.2017 13:04

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82- миллиметровые минометы (9 снарядов) и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Айгеовит Иджеванского района, Воскеван, Барекамаван Ноемберянского района, Мосесгех, Айгедзор, Чинари, на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гушчу Айрым, Кемерли и Гаймаглы Газахского района, Алибейли, Мунджуглу ,на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Джевахирли, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Талыб Бархудаев, И.А.

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ВС Армении 120 раз нарушили режим прекращения огня с применением и минометов
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