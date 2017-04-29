Самули Виртанен: Азербайджанская модель мультикультурализма может стать примером для других стран - ФОТО

Государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы и председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретились в Хельсинки с заместителем министра иностранных дел Финляндии Самули Виртаненом.

Говоря ценностях, на которые опирается Финляндии и внешней политике страны, Самули Виртанен выразил удовлетворение от встречи с делегацией Азербайджана. Он отметил значение проведенной в Хельсинки конференции на тему «Мультикультурализм и межрелигиозная толерантность: опыт Азербайджана и его значение для Европы». Заместитель министра иностранных дел сказал, что с учетом процессов, протекающих в мире, проведение такой конференции имеет особо важное значение. Заместитель министра отметил, что в Финляндии, опирающемся на мультикультуральные ценности, представлены многие национальности, выразил надежду на то, что наши страны будут теснее сотрудничать в этой сфере.

Отметив, что в настоящее время в мире существуют проблемы безопасности, Самули Виртанен подчеркнул, что Финляндия отдает предпочтение методу диалога в решении этих проблем, сказал, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по этим вопросам.

Проинформировав о цели визита официальных государственных лиц и религиозных деятелей Азербайджана в Финляндию, Кямал Абдуллаев отметил значение этой встречи, проводимой в рамках визита, довел до внимания, что Азербайджан намерен и впредь развивать связи с Финляндией во всех сферах. Он отметил, что Азербайджан, придающий значение взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами и международными организациями, является государством, основанном на ценностях демократии, мультикультурализма и прав человека.

Кямал Абдуллаев сообщил, что традиции сосуществования и мультикультурализма нашей страны преподаются в более чем 11 университетах мира как предмет «Азербайджанский мультикультурализм», отметил, что для этого Азербайджан направляет в учебные заведения специальные учебные пособия, книги, преподавателей. Государственный советник довел до внимания, что юноши и девушки, получающие образование по этому предмету, регулярно посещают Азербайджан, знакомятся с историей и культурой нашей страны, а до начала поездки получают информацию о регионе в целом. Отметив, что изучение этого предмета в учебных заведениях Финляндии внесет вклад в налаживание более тесных связей между нашими странами и народами. К.Абдуллаев выразил уверенность в том, что с учетом этого МИД Финляндии поддержит данный вопрос.

Отметив, что Азербайджан – это край, очень близкий региону Европы и европейским ценностям, К.Абдуллаев сообщил, что еще в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика, являвшаяся первым демократическим государством, созданном на мусульманском Востоке, законодательно утвердила равные избирательные права всех народов и обоих полов, проживающих на территории страны. Государственный советник довел до внимания, что в то время, когда во многих европейских странах у женщин не было избирательного права и права быть избранными, в Азербайджане женщинам были предоставлены такие права. Он также отметил, что первая опера на мусульманском Востоке была создана в Азербайджане.

Затронув историю армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Кямал Абдуллаев сообщил, что Армения выступает с безосновательными притязаниями на земли Азербайджана, на протяжении более 20 лет 20 процентов территории нашей страны находится под оккупацией армянских вооруженных сил. Он отметил, что в результате военной агрессии более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, довел до внимания, что это создало проблемы для нашей страны.

Государственный советник сказал, что осуществляющая посредническую миссию в урегулировании конфликта Минская группа ОБСЕ, членом которой является и Финляндия, не может добиться продвижения в этом вопросе. Он довел до внимания, что Армения не выполняет резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, отметил недопустимость этого. К.Абдуллаев добавил, что оккупация азербайджанских территорий является нарушением международных правовых норм.

Отвечая на вопрос заместителя иностранных дел Финляндии Самули Виртанена «Как Азербайджанское государство сохраняет мультикультуральный климат?», Мубариз Гурбанлы, обратившись к истории Азербайджана, сказал, что в этом регионе веками в мирных условиях сосуществуют представители различных национальностей и религий. Довел до внимания, что Азербайджан прошел сложный, но славный путь развития после восстановления независимости, отметил, что политический курс великого лидера Гейдара Алиева сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, Азербайджан является наиболее развитой республикой Кавказа. Председатель Комитета отметил, что без государственной поддержки концепции совместного проживания, исторически существующей в нашей стране, не возможно было бы сохранить мультикультуральную среду. «То, что с учетом этого Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил мультикультурализм составной частью государственной политики и постоянно держит этот вопрос в центре внимания, привело к дальнейшему развитию среды сосуществования. Азербайджан – светское государство и в нашей стране проявляется внимание и забота в отношении всех граждан, независимо от вероисповедания, ежегодно государством выделяется финансовая помощь для улучшения деятельности религиозных общин, расширения работы по религиозному просвещению», - сказал М.Гурбанлы.

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил уверенность в том, что такие встречи способствует дальнейшему укреплению связей между нашими странами, отметил, что наряду с экономическим, гуманитарным, политическим сотрудничеством, вклад в этот процесс может быть внесен и религиозными общинами.

Затем Аллахшукюр Пашазаде рассказал о религиозных, культурных и других свободах в Азербайджане, отметил, что это свидетельствует о значении, придаваемом нашей развивающейся страной общечеловеческим ценностям. Сказав, что в нашей стране существует равное отношение ко всем религиям, председатель Управления мусульман Кавказа отметил, что церкви, храмы, синагоги и мечети строятся в Азербайджане за государственный счет.

Аллахшукюр Пашазаде отметил, что во всех небесных религиях человеческая жизнь является священной и неприкосновенной. Проинформировав о политике геноцида, осуществленной армянскими захватчиками в Ходжалы и на других оккупированных территориях, он сказал: «Считаю, что независимо от религии, языка и вероисповедания, каждый должен сделать все возможное для того, чтобы никогда не повторились такие страшные события как Ходжалинский геноцид, разрушение религиозных храмов и кладбищ, чтобы наш мир никогда не сталкивался с подобными случаями».

Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Пашазаде выразил уверенность в том, что нынешний визит придаст стимул дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Финляндией во всех сферах, отметил, что Азербайджан – стабильная, демократическая и развивающаяся страна. Он подчеркнул наличие возможностей для эффективного сотрудничества во всех сферах, призвал официальных лиц Финляндии и бизнесменов страны совершить визит в нашу страну с учетом необходимости развития таких сфер, как сельское хозяйство и туризм.

В заключение встречи азербайджанская делегация передала Самули Виртанену различные книги и подарки, отражающие мультикультуральную и толерантную культуру нашей страны.

АЗЕРТАДЖ