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Политика

МИД Азербайджана призывает РФ с пониманием относиться к интересу к судьбе Дильгама Аскерова 28.04.2017 12:17

МИД Азербайджана призывает коллег из МИД РФ с пониманием относиться к тому, что журналисты интересуются судьбой российского гражданина, азербайджанца Дильгама Аскерова, который находится в плену у армянской стороны.

«Необходимо правильно воспринимать и с пониманием относиться к журналистам, которые обращаются с вопросами о положении Дильгама Аскерова», - сказал в пятницу глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Следует принять к сведению, что судьбы Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева […] находятся в центре пристального внимания азербайджанского народа, а СМИ являются зеркалом общественного мнения», - говорится в заявлении Хикмета Гаджиева.

Гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в Кяльбаджаре в 2014 году были взяты в заложники армянскими солдатами. Незаконный постановочный «суд» сепаратистского режима в оккупированном Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева – к 22 годам лишения свободы.

На брифинге 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась публикациями в азербайджанских СМИ по делу Дильгама Аскерова, назвав их «хамскими».  Возмущение было вызвано тем, что в СМИ Азербайджана раскритиковали отношение МИД РФ к проблеме Дильгама Аскерова.

Отметим, что поводом для общественного негодования в Азербайджане и публикации критических статей стал тот факт, что в МИД РФ ранее назвали материалы по делу Дильгама Аскерова  «пропагандистской шумихой».

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1news.az

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