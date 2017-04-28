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Политика
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Мубариз Ахмедоглу: «Ара Абрамян продемонстрировал механизм превращения российской элиты в инструмент в руках США» 28.04.2017 11:48

«Вся правящая элита России приняла участие в 60-летнем юбилее председателя Союза армян России А.Абрамяна. Также эта правящая элита добилась отправления президентом В.Путиным поздравительного письма по случаю 60-летнего юбилея А.Абрамяна».

Об этом сказал глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу.

По его словам, самая важная мысль, характеризующая А.Абрамяна, это пожелание ему Д.Пескова выучить русский язык: «А.Абрамяну исполнилось 60 лет. Около 40 лет он прожил с русской по национальности женой, на ее родине. Но, тем не менее, А.Абрамян не знает русского языка».

«Безусловно, к А.Абрамяну можно отнестись как к ярому армянскому националисту. Первое качество, характеризующее в настоящее время ярого армянского националиста - это ненависть к России, русским, русскому православию. Однако мы рассматриваем А.Абрамяна не как человека, скрывающего больной армянский национализм; интеллектуальный уровень А.Абрамяна очень низок, и именно поэтому на протяжении 40 лет он не может в своем доме нормально поговорить с женой. Ару Абрамяна характеризует не грамотность или культурный уровень, а богатство, нажитое путем воровства на территории России.  Во времена СССР А.Абрамян женился в Москве на дочери директора научно-исследовательского учреждения, в которое он устроился в качестве рядового работника, в результате, прибрав к рукам все его богатство, построил свой личный бизнес, разбогател и потратил большую часть своего богатства на Армению, а также на Нагорный Карабах. Официальная позиция России по Нагорному Карабаху известна. Однако, несмотря на это, А.Абрамян участвовал в увеличении и продолжении армянской оккупации.

Правящая элита РФ собралась вокруг украденных Абрамяном в России денег.

А,Абрамян - известный на международной арене торговец оружием. По утверждению А.Абрамяна, бывший президент Ливии Муаммар Каддафи должен был ему 1 миллиард долларов. А.Абрамян продал российское оружие Ливии и другим государствам.

А.Абрамян - единственный человек среди торговцев оружием в России, который не разыскивается и не задержан со стороны США. В настоящее время несколько граждан России задержаны или разыскиваются в США из-за торговли оружием. Однако А.Абрамян спокойно посещает США. Он 6 месяцев лечился в США - до юбилейных торжеств. А.Абрамян с традиционной армянской призмы - личность, не обладающая высоконравственными духовными ценностями. Его низкий уровень, а также написанное в армянской прессе о поведении его дочери дают основание говорить это.

Несмотря на то, что вся его незаконная деятельность известна США, он обладает иммунитетом от США. Осведомленность российской правящей элиты об этом и частое пользование этим налицо. А.Абрамян связал будущие перспективы с США.

Участие главы сепаратистского режима Нагорного Карабаха Б.Саакяна в 60-летнем юбилее А.Абрамяна - это отдельная тема.

То, что имеющий тесные связи с определенными кругами США А.Абрамян, осмелившись, позвал Б.Саакяна на мероприятие, на котором присутствовал помощник президента РФ В.Путина Д.Песков, также выявили важные вопросы; с конца 80-х годов XX века армяне, в особенности армяне Москвы, превратившись в инструмент в руках США, принимали активное участие в распаде СССР; была создана и усилена проблема Нагорного Карабаха. План США по распаду СССР был выполнен со стороны российской элиты при посредничестве армян. 60-летний А.Абрамян спустя примерно 30 лет вновь повторил основной вид деятельности армян.

К армянам российской элиты бывает действительно особое отношение, русские верят армянам. Армяне, пользуясь этой верой как вирусом СПИД, уничтожают Россию изнутри. Армянский фактор не дает США падать духом в вопросе победы над Россией. Эта вера показала себя и на том мероприятии.

Хочу напомнить один факт: Аркадий Гукасян, который в свое время демонстрировал активность в процессе переговоров от имени Нагорного Карабаха, встретился в одном из московских ресторанов с российским председателем Минской группы ОБСЕ Владимиром Казимировым. Позднее этот факт стал известен Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, и Казимиров был сильно наказан. Сейчас «президент Б.Саакян» участвует в мероприятии, на котором присутствовали более высокопоставленные официальные лица России. Несмотря на то, что информация о наличии или отсутствии контактов между ними не была распространена, зная армянскую натуру, можем сказать, что Б.Саакян подошел к Пескову и Лаврову. А также сблизившись с другими представителями российской элиты, которые являются русскими по национальности, провел беседы с ними. Конечно же, эти разговоры не могут создать серьезный официальный резонанс. Однако Б.Саакян, используя эти контакты, сможет рассказывать треп и ложь армянам Нагорного Карабаха. Это станет дополнительным стимулом для армян по воодушевлению к оккупации.

Торможение урегулирования нагорно-карабахского конфликта может в любой момент обернуться против самой России. История предательств армян русскому народу богата, количество предательств - бесчисленное множество. События идут в направлении подготовки почвы для еще больших предательств армян русскому народу, чем распад СССР».

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