27 апреля в Хельсинки состоялась конференция на тему «Мультикультурализм и межрелигиозная толерантность: Опыт Азербайджана и его значение для Европы», организованная совместно посольством Азербайджанской Республики в Финляндской Республике, Управлением мусульман Кавказа (УМК) и Александровским институтом, функционирующим при Хельсинкском университете.

В конференции приняла участие делегация во главе с государственным советником Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямалом Абдуллаевым. В делегацию вошли председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, Архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской Православной церкви Александр Ищеин, ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель религиозной общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, депутат Милли Меджлиса Джаваншир Пашазаде и исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Азад Мамедов.

Выступивший на открытии конференции руководитель хельсинкского Александровского института, профессор Маркку Кивинен подчеркнул значение проведения в Финляндии первой такой конференции, связанной с Азербайджаном. Отметив, что сегодня Азербайджан, обладающий традициями мультикультурализма и сосуществования, своими достижениями вызывает интерес во всем мире, ученый выразил уверенность, что проведение данного мероприятия позволит ближе ознакомиться с опытом нашей страны в этой и других сферах, а это, в свою очередь, будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами.

Посол нашей страны в Финляндии Адыш Мамедов, поприветствовав азербайджанскую делегацию и финских гостей, рассказал о значении этого мероприятия. Коснувшись цели конференции, посол отметил важность доведения до финской общественности информации о традициях толерантности Азербайджана, имеющего древнюю историю, государственно-религиозных отношениях, а также реалиях, связанных с проводимой правительством политикой в области религии. Было сообщено, что цель организации в Хельсинки такой конференции - довести до финской общественности сформировавшийся в нашей страны и обществе за долгие годы опыт толерантности, ситуацию в Азербайджане в области государственно-религиозных отношений.

Коротко проинформировав об истории государственности азербайджанского народа, А.Мамедов подчеркнул, что на протяжении всей своей истории наш народ придавал большое значение мультикультуральным ценностям, на этих землях представители различных религий и народов проживали в условиях дружбы. Несмотря на то, что после распада Советского Союза в этих регионах господствовал хаос, благодаря большому государственному опыту и титаническим усилиям общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева в нашей стране удалось сохранить атмосферу толерантности, ритм вековых отношений дружбы и сосуществования между народами не был нарушен. А Президент Ильхам Алиев, развив традиций толерантности, превратил их в государственную политику. Посол сказал, что политика толерантности Азербайджана не ограничивается лишь пределами страны. Наглядным примером этому является проводимая Фондом Гейдара Алиева работа по восстановлению и ремонту церквей и религиозных памятников, музеев не только на Востока, но и в европейских странах. Эта благотворительная деятельность является вкладом азербайджанского народа и правительства в мировое культурное наследие, религиозно-культурные ценности.

Затем на панельном заседании, прошедшем при модераторстве исполнительного директора Бакинского международного центра мультикультурализма Азада Мамедова, состоялась презентация мультикультуральной модели Азербайджана.

Государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев, представив вниманию участников конференции доклад на тему «Опыт Азербайджанской Республики в обеспечении мультикультуральной безопасности», рассказал о вопросах безопасности, отметил необходимость обеспечения на государственном уровне мультикультуральной безопасности, так же как общей, транспортной, энергетической, продовольственной безопасности. Представив общую суть мультикультуральной безопасности как сохранение культурных ценностей всех народов, этнических групп, независимо от их этнической, религиозной, расовой, культурной принадлежности, Кямал Абдуллаев отметил, что в случае углубления проблем в обеспечении мультикультуральной безопасности общества это может привести к столкновениям, конфликтам на этнической, религиозной, расовой почве. «Азербайджан является местом, где различные народы и этнические группы проживают в условиях мира, дружбы, братства, разделяют радость и горе друг друга.

Все народы и этнические группы, живущие здесь, смогли превратить Азербайджан в свою общую родину. Азербайджанские армяне, являющиеся представителями той же нации, что и сепаратисты, которые сегодня выступают с необоснованными притязаниями на земли Азербайджана, но не признающие притязания этих сепаратистов, тоже считают Азербайджан своей родиной. Компактно живущие в одном селе хыналыгцы, чей язык и этнос больше нигде не представлен, также принадлежат Азербайджану. Язык, культурное богатство всех этих народов Азербайджан считает своим богатством, своей силой. Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил: «Чем больше народов объединяет государство, страна, тем они богаче, потому что каждый из них вносит свой вклад в общемировую культуру и цивилизацию». Представителей всех народов и этнических групп, живущих в Азербайджане, сегодня можно встретить во всех сферах жизни независимого Азербайджана – в политике, экономике, образовании, гуманитарной сфере. Для таких небольших, но обладающих древними историческими корнями стран, как Азербайджан, мультикультуральные принципы безопасности важны и необходимы так же, как и другие принципы доктрин безопасности. Утверждение указанных принципов на моей Родине стало возможным благодаря общим усилиям и труду граждан Азербайджана. Предотвращение сторонних идеологических вмешательств, ослабление до минимума различных сепаратистских тенденций подтверждают монолитность национального разнообразия Азербайджана», - сказал он.

Затем оратор подробно проинформировал о проводимой государством под руководством Президента Ильхама Алиева политике мультикультурализма и толерантности, рассказал о значимости объявления главой государства последних лет в Азербайджане «Годом мультикультурализма» и «Годом исламской солидарности». Отметив, что исламская солидарность является позицией, основанной на гуманистических ценностях Ислама, К.Абдуллаев подчеркнул, что весь мир сегодня нуждается именно в этих принципах и ценностях.

Проинформировав участников мероприятия о формировании и развитии гражданского общества в Азербайджане, проводимой государством религиозной политике и деятельности руководимой им структуры, председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы рассказал о мультикультуральной среде, возникшей в нашей стране в результате осуществляемой политики. Отметив, что Азербайджан является толерантной страной, где придается огромное значение национально-духовным и религиозным ценностям, созданы все возможности для свободной деятельности каждого, независимо от религиозной принадлежности, Мубариз Гурбанлы подчеркнул, что проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева и поддерживаемая народом политика очень полезна для Азербайджана и служит большим импульсом в развитии в нашей стране свободного общества. Говоря о роли Азербайджана как моста, соединяющего Восток и Запад, в политике региона, председатель комитета также подробно рассказал о важной роли нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Выступая на конференции, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что Азербайджан обладает большим опытом в области толерантности. Он сказал, что поощрение этого опыта крайне необходимо с точки зрения универсальных человеческих ценностей. Шейх уль-ислам отметил, что гордится высоким уровнем межкультурного диалога в нашей стране, уважением, проявляемым в Азербайджане к религиозным и культурным ценностям, традициям толерантности. Он подчеркнул, что направленную на сплочение всех граждан страны, независимо от их религиозной и национальной принадлежности, вокруг общих идей азербайджанства мудрую политику великого лидера Гейдара Алиева, который считал толерантность высокой культурной ценностью, в настоящее время на самом высоком уровне продолжает Президент Ильхам Алиев. Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что объявление 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности» является наглядным свидетельством того, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение мультикультуральным традициям, подчеркнул, что этот шаг доброй воли продиктован желанием, чтобы все мусульмане мира, опираясь на общечеловеческие ценности, жили вместе в условиях мира и спокойствия.

Начавший свое выступление словами общенационального лидера Гейдара Алиева «Многонациональность страны – ее богатство» архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской Православной церкви Александр Ищеин подчеркнул, что согласно Конституции Азербайджана все религии равны, и это строго соблюдается. Он подчеркнул, что представители всех религий в Азербайджане представлены и в государственных, и в общественных структурах. По его словам, одной из главных особенностей Азербайджана является то, что здесь нет национальных кварталов и поселков. На одной улице живут представители различных религиозных общин, которые вместе отмечают различные религиозные праздники. Напомнив, что в Азербайджане нет никаких конфликтов на религиозной почве, Александр Ищеин довел до внимания, что образ жизни в нашей стране только сейчас стал называться мультикультурализмом и толерантностью.

Руководитель религиозной общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев построил свое выступление на повседневном образе жизни горских евреев страны. Он отметил, что в качестве дара еврейской общине в мусульманском государстве распоряжением Президента была построена синагога и на ее содержание из Фонда главы государства выделены финансовые средства. В то время, как во всем мире наблюдается антисемитизм, Азербайджан является пространством, свободным от этого зла.

Выступивший затем ординарий Владимир Фекете заявил, что Азербайджан – уникальная страна, где он не сталкивался с плохим отношением из-за того, что является иностранцем или священником, наоборот, в любом уголке республики ему оказывают уважение, местные люди интересуются жизнью за рубежом. Пригласив в Азербайджан всех политиков и людей, все еще сомневающихся в будущем мультикультурализма и толерантности, ординарий посоветовал брать пример с равноправного общества, созданного Азербайджанским государством вместе с рядовыми гражданами.

В своем выступлении депутат Милли Меджлиса Джаваншир Пашазаде коснулся финско-азербайджанских связей, вопросов межпарламентского обмена. Он проинформировал о законах, принятых Милли Меджлисом Азербайджанской Республики с целью сохранения традиций религиозной свободы и толерантности. Джаваншир Пашазаде подчеркнул, что проведение подобных конференций имеет важное значение для защиты мультикультуральной атмосферы, развития этих ценностей в период, когда в мире растут различные угрозы.

После презентации члены азербайджанской делегации ответили на вопросы участников конференции, связанные с нашей страной.

Участник конференции, гражданин Финляндии армянского происхождения, намереваясь помешать работе конференции, обратился к азербайджанской делегации с вопросом провокационного характера. Он сказал, что встреча в Азербайджане убившего в Венгрии армянского солдата Рамиля Сафарова как героя не умещается ни в какие рамки толерантности. Другой же гость конференции выразил пожелание получить информацию о деятельности религиозных лидеров, направленной на урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Отвечая на вопросы, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы отметил, что для того, чтобы лучше понять этот конфликт, следует обратиться к его истории. В период, когда начался распад Советского Союза, то есть с 1988 года в результате проводимой Арменией политики этнической чистки более 300 тысяч живущих там азербайджанцев были изгнаны с земель своих предков. Затем военные подразделения Армении захватили Нагорно-Карабахский регион и 7 прилегающих к нему районов Азербайджана. В результате агрессии Армении более миллиона азербайджанцев потеряли свои дома. В настоящее время на оккупированных территориях все принадлежащие Азербайджану культурные памятники, а также природные богатства беспощадно расхищаются армянами.

Напомнив, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял в связи с конфликтом 4 резолюции, в каждой из которых содержится требование о безотлагательном выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана, Мубариз Гурбанлы сказал, что Армения игнорирует данные резолюции и сегодня продолжает осуществлять захватническую политику.

Подчеркнув, что Азербайджан стремится к мирному разрешению конфликта путем переговоров в соответствии с нормами и принципами международного права, председатель комитета отметил, что армянское государство занимает неконструктивную позицию, в результате чего конфликт негативно влияет на развитие всего региона. Он также сообщил, что с целью урегулирования конфликта состоялось несколько встреч религиозных лидеров Армении и Азербайджана, однако, несмотря на все это, необходимого результата не достигнуто, наши территории все еще остаются под оккупацией. «Армянский народ нам не враг, до начала конфликта азербайджанцы жили в мире с представителями этого народа, и в настоящее время в Азербайджане проживает много армян», - сказал Мубариз Гурбанлы, особо подчеркнув, что Армению в эту войну втянула нынешняя власть. Коснувшись вопроса Рамиля Сафарова, Мубариз Гурбанлы отметил, что армянский солдат неоднократно совершал против него провокационные действия, все эти данные нашли отражение в документах судов Венгрии, подчеркнул, что человек, который с малых лет сталкивался с армянской агрессией и насилием, не смог обуздать нервы и совершил этот поступок в состоянии аффекта. Заявив, что данный инцидент никак не связан с толерантностью азербайджанского народа, М.Гурбанлы пригласил армянку посетить нашу страну, чтобы самой увидеть, что в Азербайджане нет никакого враждебного отношения к армянскому народу.

Затем состоялось панельное заседание на тему «Опыт Финляндии в области мультикультурализма и межрелигиозного диалога».

Выступивший на панельном заседании, прошедшем при модераторстве Микко Палонкорпи, пастор Союза лютеранской церковной общины по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству Финской евангелистской церкви Хейди Раутионмаа отметил стремительное развитие Азербайджана за последние 15 лет, сказал, что наша страна играет роль регионального центра. Хейди Раутионмаа подчеркнул, что Азербайджан взял на себя инициативу по мультикультурализму, считающемуся очень важным как для Азербайджана, так и для региона.

Директор отделения по политике прав человека Министерства иностранных дел Финляндии Нина Нордстрем в своем выступлении рассказала о роли дипломатии. Она отметила что главной целью дипломатии является выявление объединяющих и устранение разделяющих нас качеств. Однако это не значит, что мы должны быть похожими друг на друга. Тогда мир был бы неинтересным. Разнообразие очень важно, однако оно не должно приводить к возникновению конфликтов и нетерпимости. Для этого мы должны лучше изучать и понимать друг друга. Данное мероприятие служит именно этой цели, и мы сегодня сумели многое узнать об Азербайджане, его опыте толерантности. Отметив, что между Азербайджаном и Финляндией существуют плодотворные связи на уровне различных организаций, представитель МИД Финляндии подчеркнула, что, учитывая все схожести, можно взаимодействовать в таких сферах, как права женщин, миротворчество, защита международного права.

Выступившие в заключение руководитель Финского миграционного института Туомас Мартикаинен, профессор Восточного университета Финляндии Теуво Лаитила, председатель правления Финского исламского общества, президент Межрелигиозного кооперационного форума Атик Али подробно проинформировали о модели межрелигиозного диалога в Финляндии. Они отметили, что нынешняя политика Финляндии заключается больше в открытости к людям, однако порой это тоже приводит к определенным проблемам. Поэтому значение, придаваемое межнациональному диалогу в этой стране, в последние годы возросло. Подчеркнув сходство существующих в Финляндии либеральных ценностей мультикультурализма с азербайджанской моделью, ораторы отметили, что визиты руководителей религиозных общин Азербайджана в различные страны с целью демонстрации своего опыта являются хорошим фактом. Выступившие отметили, что сегодня на фоне широкого размаха религиозно-этнических националистических идей в странах мира развитие в Азербайджане идей мультикультурализма и толерантности является примером для всех.

Конференция завершилась приемом, устроенным посольством Азербайджана.

АЗЕРТАДЖ