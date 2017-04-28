27 апреля в Баку в офисе «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» прошла встреча Эрика Хачатурова, армянина, родившегося в Баку, но вынужденного покинуть его в результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха, с сокоординаторами Платформы Мира и представителями гражданского общества Азербайджана.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Платформы, Эрик Хачатуров присоединился к деятельности Платформы по собственной инициативе 6 января 2016 года.

Эрик Хачатуров рассказал о чувствах, которые он испытал, получив приглашение посетить Баку.

Но еще большие чувства у него вызвали изменившийся облик города и сердечность, с которой его приняли. Он выразил восхищение новым обликом Баку, который он приобрел за последние 30 лет.

Эрик поделился воспоминаниями о жизни армян и азербайджанцев в Баку, добросердечных и дружественных отношениях, связывавших жителей города до конфликта.

Отметил, что на его памяти не было никаких предпосылок для межнациональных конфликтов, сказал, что для простых людей, далеких от политики, возможность посетить родной город – самое необходимое и важное.

Эрик выразил благодарность за организацию его приезда в Баку членам Платформы Мира, в частности Орхану Набиеву, Сюзан Джагинян, Новелле Джафароглу, Саиде Годжаманлы и Диляре Эфендиевой.

Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном была создана 6 декабря 2016 года в целях оказания содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Это инициатива граждан Азербайджана и Армении, которые хотят внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта.

Эльшан Рустамов, Г.Р.