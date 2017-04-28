Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Западная политика: между популизмом и либерализмом».

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«Геополитическое противостояние в различных регионах мира поднимается на новый уровень. Все чаще гибнут мирные люди. Великие державы, обвиняя друг друга, осыпают бомбами невинных людей. Словно идет гонка за уничтожение человечества. Аналитики и эксперты ломают голову над тем, какие геополитические процессы стоят за происходящим. Известный американский аналитик, профессор Гарвардского Университета Джозеф Най в своей опубликованной статье рассматривает проблему через призму общих принципов геополитики и их эволюцию. На основе проведенного анализа специалист делает вывод о том, что наблюдаемые в геополитической среде изменения с XIX века и по настоящее время поставили мир в рискованное положение. В частности, он подчеркивает, что Запад оказался между либерализмом и популизмом. Аналитик отмечает, что человечество может оказаться в угрожающей ситуации, когда будет уже поздно что-либо изменить.

Растущая сила: когда в основе – ложные принципы

В последнее время аналитики все чаще пишут об общем характере политического курса, проводимого в современную эпоху Америкой и странами Европы. Среди них всегда отличался оригинальностью своих взглядов американский специалист Джозеф Най (младший). Автор понятий «мягкая сила» и «умная сила», вызвавших большой резонанс в мире, в своей подробной статье, опубликованной в издании «Foreign Affairs», выдвинул интересные тезисы о ситуации в мире.

Анализируя этапы эволюции внешней политики США, автор отмечает, что Америка в XIX веке играла небольшую роль в геополитическом равновесии в мире. Ее морской флот даже был меньше чилийского. В 20-30-е годы XX века ситуация кардинально начала меняться. Как и политики других суперсил, американские политики начали прикрыто обеспечивать собственные национальные интересы. Для всех них «мировая политика и экономика оставались ареной острого соперничества государств, боровшихся за выгодное положение и доминирование».

Поэтому во время «Великой депрессии» (1929-1939 гг.) каждая западная держава последовала лозунгу «сделай соседа еще беднее», чем еще более усугубила кризис. Но, по мнению Дж.Ная, самое интересное начинается потом. Автор пишет, что несколько лет спустя, когда появились агрессивные диктатуры, представлявшие угрозу миру, американские и европейские политики повели себя аналогично. Иными словами, «они словно не видели растущей угрозы, перекладывали ответственность на других или же откладывали урегулирование конфликта временным умиротворением».

В свете геополитических реалий современности данные тезисы представляют большой интерес. Фактически Дж.Най показывает, что наблюдаемые ныне двойные стандарты, дискриминация по сути лежат в корне западной политики. Каждая из империалистически настроенных государств Запада изначально вела политику не во имя справедливости или объективности, а ради обеспечения своих собственных интересов. Поэтому возникли агрессивные диктатуры, произошла Вторая мировая война. Но ситуация снова не изменилась – на Западе сохранялась традиция сваливания ответственности на других, необоснованного их обвинения. По-прежнему, Запад не решал конфликты, а откладывал их под разными предлогами на неопределенный срок.

Наглядным свидетельством сказанного является наблюдаемое нами на протяжении многих лет в отношении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Но никто не хочет признавать, что такое положение дел вытекает из содержания политики, проводимой крупными державами Запада. По-прежнему, они перекладывают ответственность на Азербайджан, пытаясь под разными предлогами оправдать агрессию. Схожую ситуацию мы наблюдаем и в геополитических процессах, протекающих на Ближнем Востоке. Однако, как отмечает и сам Дж.Най, следствием этого и стало то, что весь мир оказался под угрозой. И процесс формирования нового миропорядка полон неопределенности.

Как подчеркивает автор, если бы Америка, превратившаяся в самое могущественное государство мира, знала, куда тратить деньги, или уделяла бы повышенное внимание благополучию мира, заботилось бы о международной безопасности, ситуация была бы совершенно иной. Мир не был бы охвачен трагедией, депрессиями, геноцидами.

Новый мировой порядок: к рискованной ситуации

Несмотря на это, после Второй мировой войны в западных политических кругах начали предпринимать попытки к созданию лучшего мира. Эту трансформацию американский аналитик, профессор характеризует следующим образом: «Они уже не считали экономические вопросы, вопросы безопасности исключительно внутренним делом, а стремились к созданию системы международной безопасности, основанной на определенных правилах, к сотрудничеству...». При этом главная цель заключалась в достижении всеобщего мира и прогресса.

Таким образом, после 1945 года начал формироваться либеральный миропорядок, в котором США заняли ведущее место. Это открыло для Америки больше возможности для оказания широкой поддержки нуждающимся странам. В то же время, пользуясь случаем, Вашингтон разместил в различных регионах мира военный контингент. Это осуществлялось под предлогом обеспечения безопасности. В итоге в рамках двух либеральных мировых порядков появились условия для двух тенденций.

Одна из них заключается в том, что возникла система международных отношений, которую должны соблюдать большинство государств. Сформировалась ООН как универсальная и влиятельная международная организация. Появилась возможность контролировать различные геополитические процессы, а также развивать отношения между странами.

Вторая тенденция связана с появлением у США под предлогом поддержки дополнительных возможностей для оказания политического, идеологического, военного, культурного влияния на различные регионы. Предотвратить это можно было в период существования СССР. После развала СССР Америка еще более погрузилась в эйфорию. Тем самым либеральный миропорядок сам оказался под угрозой.

Обращая больше внимания на эту сторону вопроса, Дж.Най особо выделяет два фактора. Первый из них заключается в том, что официальные власти постепенно утрачивают масштабы гегемонию: в различных регионах мира во главе с Западом стали проявляться «расплывчатость силы и власти». Социальные сети, общественные организации, неправительственные организации подняли участие представителей гражданского общества в управлении государством на новый уровень. И это стало чинить препятствия на пути контролирования процессов в международном масштабе. Неопределенность в миропорядке возросла.

Второй фактор в основном связан с размахом популизма в Европе. Популизм фактически противостоит либерализму. Европейцы все больше подпадают под влияние исламофобии, национального изоляционизма, радикализма, крайних левых и правых. Усиление этой тенденции в настоящее время привело к колебанию Запада между популизмом и либерализмом. Президентские выборы в ряде европейских стран свидетельствует о том, что данная тенденция набирает силу и в ближайшем будущем может оказать достаточно сильное влияние на мировые процессы.

При рассмотрении указанных тенденций сквозь призму изменений, которые они могут внести в мировой порядок, можно прийти к выводу о том, что на глобальном уровне складывается ситуация риска. В связи с этим Дж.Най пишет: «Американцы и другие народы не могут понять, что безопасность и благосостояние обеспечивают либеральный миропорядок до его исчезновения, а потом может быть уже поздно».

Появление такой опасности вполне естественно, потому что именно Запад в качестве ведущей силы построил свою международную деятельность на ошибочных стратегических целях, о чем говорит и Джозеф Най, и долгие годы не отказывается от этого курса. По этой причине мировая система в целом столкнулась с трудностями. Крупные державы мира, в настоящее время ведущие борьбу не на жизнь, а на смерть во имя своих интересов, по сути не осознают, что подвергают угрозе либеральный миропорядок. Они как бы участвуют в гонке за применение химического оружия в Сирии. Люди гибнут, покидают свои дома. Мир – в преддверии большого демографического хаоса. Но пока никто не останавливается. Сумеет ли либеральный миропорядок противостоять этим катаклизмам? Как задается вопросом и сам Джозеф Най, а не будет ли потом поздно?»

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