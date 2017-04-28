Вызывают сожаление отношение главы пресс-службы МИД РФ Марии Захаровой к вопросу азербайджанского журналиста о судьбе гражданина России Дильгама Аскерова, находящегося в заложниках у сепаратистского режима, а также озвученные ею в адрес азербайджанских журналистов пренебрежительные высказывания.

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении Совета печати Азербайджана, в котором решительно осуждаются подобные высказывания.

В сообщении Совета говорится, что тенденции оскорбления, давления и угроз в высказываниях Захаровой обусловлены ее равнодушием к реалиям нагорно-карабахского конфликта, к чувствительности этого вопроса.

Совет печати Азербайджана указывает, что любой журналист должен иметь возможность задавать интересующий его вопрос.

«Судьба находящегося в армянском плену гражданина РФ Дильгама Аскерова, так же как интересует АР, должна интересовать РФ и ее общественность», - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что озвученные мысли, свидетельствующие о безразличном отношении Захаровой к гражданину РФ азербайджанской национальности, не сочетаются ни с какими дипломатическими и нравственными нормами.

«В лучшем случае, это является свидетельством непрофессионализма и неопытности», - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что занимающее высокий пост в государственном управлении РФ лицо должно уметь общаться с журналистами.

В заключение Совет печати призывает МИД РФ и другие соответствующие структуры принять соответствующие меры воздействия.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась публикациями в азербайджанских СМИ по делу гражданина РФ, азербайджанца Дильгама Аскерова, который находится в плену у армян.

Свое возмущение она выразила в ответ на вопрос азербайджанского журналиста, который попросил ее предоставить дополнительную информацию о судьбе захваченного армянами азербайджанца, являющегося, кстати, гражданином Российской Федерации.

Однако вразумительного ответа от Захаровой наш коллега не дождался.

Вместо этого ему пришлось выслушать порцию оскорблений, высказанных к тому же не ему лично, а в адрес всей азербайджанской журналистики.

В общем, возмутило госпожу Захарову то, что СМИ нашей страны раскритиковали отношение МИД РФ к проблеме Дильгама Аскерова.

Тут уместно напомнить, что ранее материалы о судьбе этого азербайджанца в МИД РФ назвали «пропагандистской шумихой», что и вызвало возмущение азербайджанской общественности и органов СМИ.

«Я читала эти статьи в азербайджанских СМИ. Это не статьи с анализом или критикой, это просто хамские материалы. И после этого вы просите нас предоставлять более подробную информацию? Да после таких статей даже общаться не хочется, честно вам говорю», - сказала Захарова на брифинге в четверг, говоря [напоминаем] о судьбе гражданина России азербайджанского происхождения.

«Мы открыты для СМИ, но хамить никто не разрешал», — сказала она, обращаясь к московскому корреспонденту агентства АПА.

Эльшан Рустамов, Г.Р.