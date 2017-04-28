28 апреля в Москве по инициативе и приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении.

Об этом 1news.az сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, на встрече были всесторонне обсуждены субстантивные переговоры, проведенные в прошлом году в Вене и Санкт-Петербурге на уровне президентов.

«Итоги трехсторонних обсуждений будут по инстанции доложены министрами главам государств», - сказал он.

Напомним, что 28 апреля в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении – Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна.

По итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении состоялась их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – послами России, США и Франции, а также представителями действующего председателя ОБСЕ. В ходе встречи был проведен обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.