28 апреля в 09:30 часов на оккупированных территориях Азербайджана был убит армянский военнослужащий.
Как сообщает 1news.az, смертельное ранение получил военнослужащий срочной службы Мгер Феликсович Арзуманян.
20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.
А.А.