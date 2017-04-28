28 апреля в 09:30 часов на оккупированных территориях Азербайджана был убит армянский военнослужащий.

Как сообщает 1news.az, смертельное ранение получил военнослужащий срочной службы Мгер Феликсович Арзуманян.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.