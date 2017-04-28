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Политика

Армяне продолжают терять своих военнослужащих на оккупированных территориях Азербайджана 28.04.2017 16:20

28 апреля в 09:30 часов на оккупированных территориях Азербайджана был убит армянский военнослужащий.

Как сообщает 1news.az, смертельное ранение получил военнослужащий срочной службы Мгер Феликсович Арзуманян.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

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