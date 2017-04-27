Сегодня в Азербайджане осуществляются масштабные реформы, реализуются энергетические проекты регионального и глобального значения. Наша страна - пространство стабильности, мультикультурализма и высокого уровня социального благоденствия.

Как сообщает Азертадж, об этом заявил член Комиссии по борьбе с коррупцией, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики Фуад Алескеров на конференции на тему международных стандартов «Система антикоррупционного управления».

«В Азербайджане имеются все антикоррупционные механизмы. В то же время страна придает большое значение сотрудничеству с международными организациями», - отметил он.

Глава Госкомитета по стандартизации, метрологии и патенту Рамиз Гасанов отметил, что в результате повышения прозрачности и реализации стратегии в сфере борьбы с коррупцией страна добилась многих достижений. В настоящее время в этой сфере проводятся институциональные реформы, предпринимаются меры по устранению условий, создающих возможности для коррупции.

В то же время эти шаги дополняют реформы в сфере экономики и создают возможности для устойчивого экономического развития.

Большое значение здесь имеют расширение внедрения принципов открытого правительства, внедрение новых антикоррупционных механизмов, усиление общественного контроля, деятельности гражданского общества, применение международных стандартов в сфере защиты прав предпринимателей.

Ф.Багирова