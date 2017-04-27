24 апреля группа депутатов Сейма Литвы приняла обращение в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В документе отмечается, что нагорно-карабахский конфликт является самым трагическим из конфликтов, произошедших в XX веке.

В документе подчеркивается оккупация 20% азербайджанских территорий, изгнание более 1 млн азербайджанцев с родных земель.

Несмотря на принятии СБ ООН 4-резолюций, требующих вывода оккупационных войск Армении с захваченных земель, эти документы до сих пор остаются невыполненными.

Депутаты Сейма расценивают убийство сотен мирных жителей Ходжалы преступлением против человечности, и выражает соболезнования народу Азербайджана.

В документе выражается поддержка Литвы территориальной целостности Азербайджана. Авторы обращения призывают к исполнению резолюций международных организаций о выводе армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий.

Ф.Багирова