В соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 54 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и действующая в составе небоевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан вернулась на Родину.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в ней принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

К.М., Э.Т.