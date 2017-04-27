Подразделения армянских вооруженных сил, используя 60-миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 130 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, армянские ВС с позиций, расположенных в селах Паравакар, Азатамут и на безымянных высотах в Иджеванском районе, в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Джафарли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах в Газахском районе, в селе Алибейли и на безымянных высотах на территориях Товузского и Гядабейского районов Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Баш Гервенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Гороган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территориях Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана.

К.М., Э.Т.