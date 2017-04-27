USD1.7025
EUR1.8566
RUB0.0299
Brent51.63
WTI49.36
Золото1 266.93
S&P 500 Index2 387.45
Nikkei 22519 262.17
Политика

Бахар Мурадова: Подверженность Турции столь несправедливому подходу не подчиняется никакой логике 27.04.2017 21:16

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) относительно восстановления мониторинга, связанного с Турцией, служит проявлениям несправедливого и предвзятого подхода.

Об этом в заявлении АЗЕРТАДЖ сказала заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

Бахар Мурадова отметила, что часть членов ПАСЕ выступила против данного решения, обладая для этого достаточно серьезными аргументами. Но несмотря на это, Парламентская ассамблея Совета Европы, к сожалению, и на сей раз приняла решение, служащее проявлением многостандартного подхода. Тем самым она еще раз доказала, что ряд тенденций, по сей день проявляющихся в Европе на самых различных уровнях, занимает главенствующую позицию и в этой организации. Принятие таких решений ставит под сомнение объективность принципов работы такой влиятельной организации как Совет Европы, которая должна опираться на сотрудничество, выполнение взаимных обязательств и решение проблем посредством диалога, а также свидетельствует о большой разнице между провозглашенными ценностями и реальной деятельностью.

Заместитель председателя Милли Меджлиса констатировала, что Турция известна как страна, вносящая вклад в Совет Европы, а также решение существующих международных проблем. Подверженность Турции, играющей в крайне сложном регионе роль преграды для того, чтобы Европа не столкнулась с более серьезными проблемами, столь несправедливому подходу не подчиняется никакой логике. Европейским структурам следовало принять к сведению, что Турция мобилизовала все необходимые возможности для урегулирования миропорядка и предупреждения ряда угроз, представляющих опасность для Европы. Подверженность Турции такому подходу, вопреки стремлению Турции к решению существующих в регионе проблем в одиночку без помощи Европы является несправедливостью. Однако каждый должен знать, что напугать братскую страну такими решениями невозможно. Она последовательно и целенаправленно осуществляет свою политику и не меняет позиции в связи с вопросами, которые считает правильными.

Заместитель председателя Милли Меджлиса сказала: Делегация Турции предприняла все необходимые шаги в Совете Европы. Делегация Азербайджана также всегда находилась рядом с Турцией, а зачастую даже выражала еще больший протест в связи с указанными вопросами. К сожалению, предотвратить принятие данного решения не представилось возможным. Однако позиция налицо. То есть имеют место две позиции – подход, основанный на сотрудничестве, взаимной помощи, взаимопонимании и подход, направленный на давление, желание диктовать свою волю. Между этими двумя подходами идет борьба. Сегодня миру угрожает не только террор, но и такие подходы. К большому сожалению, таким странам, как Турция и Азербайджан, приходится бороться как с террором, так и с международной несправедливостью. Поэтому мы в очередной раз показали, что находимся рядом с Турцией, так будет всегда.

69количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Жена азербайджанского дипломата в США избежала наказания за предполагаемую кражуВ Сеть попало редкое фото 77-летнего Аль Пачино и его 38-летней подруги – ФОТОКим Кардашьян ответила на критику ее пляжных снимков с целлюлитом и шрамами от пластики – ФОТОЛиквидирован круг «Бешмяртябя» - ФОТОТНТ и комедия под названием армянский «геноцид»Состоялась свадьба Джамалы согласно мусульманским традициям – ФОТО - ВИДЕОСвадьба рэпера Мота и Марии Мельниковой – ФОТОПолина Гагарина «рассекретила» беременность фотографией в бикини - ФОТОВ Армении ищут импортера азербайджанских яблок – ФОТО - ОБНОВЛЕНОЛа Лига: «Барселона» уничтожила «Осасуну», «Реал» разгромил «Депортиво» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 апреля21:16 Бахар Мурадова: Подверженность Турции столь несправедливому подходу не подчиняется никакой логике20:56 Трамп провел переговоры с президентом Аргентины20:42 Проведено бесплатное офтальмологическое обследование, приуроченное ко дню рожденья видного ученого - ФОТО20:35 СМИ: Дмитрий Шепелев обманул семью Жанны Фриске20:19 В Лондоне у парламента арестован вооруженный ножами мужчина - ФОТО19:55 Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией19:47 В Париже ограбили квартиру премьер-министра Франции19:30 Сообщение Комиссии по вопросам помилования при Президенте АР19:12 Сколько автобусов в Баку перешли на карточную систему оплаты?19:00 Турецкие моряки спасли экипаж российского судна - ФОТО18:52 В ОДКБ сообщают, что боевики ИГИЛ уходят в Афганистан18:36 Курс на пятницу: манат сохраняет стабильность к доллару18:28 GEMMS Group выступает за регулирование дорожного движения в Баку на примере Первых Европейских игр18:20 Дана Борисова страдает от наркотической зависимости18:12 Генсек НАТО признал за Турцией право преследовать подозреваемых в попытке путча