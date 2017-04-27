Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) относительно восстановления мониторинга, связанного с Турцией, служит проявлениям несправедливого и предвзятого подхода.

Об этом в заявлении АЗЕРТАДЖ сказала заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

Бахар Мурадова отметила, что часть членов ПАСЕ выступила против данного решения, обладая для этого достаточно серьезными аргументами. Но несмотря на это, Парламентская ассамблея Совета Европы, к сожалению, и на сей раз приняла решение, служащее проявлением многостандартного подхода. Тем самым она еще раз доказала, что ряд тенденций, по сей день проявляющихся в Европе на самых различных уровнях, занимает главенствующую позицию и в этой организации. Принятие таких решений ставит под сомнение объективность принципов работы такой влиятельной организации как Совет Европы, которая должна опираться на сотрудничество, выполнение взаимных обязательств и решение проблем посредством диалога, а также свидетельствует о большой разнице между провозглашенными ценностями и реальной деятельностью.

Заместитель председателя Милли Меджлиса констатировала, что Турция известна как страна, вносящая вклад в Совет Европы, а также решение существующих международных проблем. Подверженность Турции, играющей в крайне сложном регионе роль преграды для того, чтобы Европа не столкнулась с более серьезными проблемами, столь несправедливому подходу не подчиняется никакой логике. Европейским структурам следовало принять к сведению, что Турция мобилизовала все необходимые возможности для урегулирования миропорядка и предупреждения ряда угроз, представляющих опасность для Европы. Подверженность Турции такому подходу, вопреки стремлению Турции к решению существующих в регионе проблем в одиночку без помощи Европы является несправедливостью. Однако каждый должен знать, что напугать братскую страну такими решениями невозможно. Она последовательно и целенаправленно осуществляет свою политику и не меняет позиции в связи с вопросами, которые считает правильными.

Заместитель председателя Милли Меджлиса сказала: Делегация Турции предприняла все необходимые шаги в Совете Европы. Делегация Азербайджана также всегда находилась рядом с Турцией, а зачастую даже выражала еще больший протест в связи с указанными вопросами. К сожалению, предотвратить принятие данного решения не представилось возможным. Однако позиция налицо. То есть имеют место две позиции – подход, основанный на сотрудничестве, взаимной помощи, взаимопонимании и подход, направленный на давление, желание диктовать свою волю. Между этими двумя подходами идет борьба. Сегодня миру угрожает не только террор, но и такие подходы. К большому сожалению, таким странам, как Турция и Азербайджан, приходится бороться как с террором, так и с международной несправедливостью. Поэтому мы в очередной раз показали, что находимся рядом с Турцией, так будет всегда.