13-15 сентября Армения планирует провести на оккупированных азербайджанских территориях VIII международную конференцию «Новейшие аспекты реабилитации в медицине».

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, на конференцию приглашаются специалисты в сфере медицины из России, Чехии, Таджикистана, Германии, Казахстана, Узбекистана и Грузии.

«Армения в проведении мероприятия на оккупированных территориях Азербайджана преследует цель вовсе не обсуждения новейших аспектов реабилитации в медицине. Главная ее цель носит характер политической провокации. Таким образом, она пытается агитировать незаконный режим и превратить приглашенных лиц в инструмент политической пропаганды. Это очередная планируемая провокация армянской стороны», - указал он.

Х.Гаджиев призвал приглашенных на конференцию граждан иностранных государств не поддаваться на обман Армении, не превращаться в инструмент пропаганды в руках Еревана, воздержаться от незаконного визита на оккупированные территории в нарушение территориальной целостности, суверенитета и законов Азербайджана.

«Нужно учесть, что незаконные визиты на оккупированные территории влекут юридическую ответственность», - сказал он.

Глава пресс-службы также призвал страны, граждане которых приглашены на это мероприятие, принять меры для предотвращения незаконного посещения ими этого мероприятия.

Эльшан Рустамов, Г.Р.