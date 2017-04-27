В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 27 апреля на государственной границе Армении и Азербайджанской Республики на территории Газахского района, на линии противостояния войск был проведен мониторинг.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, мониторинг прошел без инцидентов.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер и Михаил Олару.
Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Эльшан Рустамов, Г.Р.