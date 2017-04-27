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Политика

МИД высказался по обвинению жены азербайджанского дипломата в США в воровстве 27.04.2017 13:39

В четверг в американских СМИ распространилась информация о том, что жену азербайджанского дипломата подозревают в воровстве в одном из нью-йоркских универмагов.

В МИД Азербайджана по этому поводу заявили, что в деле присутствуют неясности.

«Не исключается возможность провокации, клеветы и поклепа, - сказал официальный представитель пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев. – Тот факт, что вместо расследования инцидента информация сразу же была распространена в СМИ, вызывает серьезные вопросы и кажется нам странным».

По делу в любом случае будет проведено тщательное расследование, заверил он.     

Американское издание New York Daily News в четверг сообщило, что при попытке воровства в одном из нью-йоркских универмагов была задержана 29-летняя Мехрибан Джабраилова – жена первого секретаря посольства Азербайджана в США Фарида Джабраилова. Сообщается, что она пыталась выйти, спрятав на дно детской коляски товары на сумму $188,88.

После того как полиция подтвердила личность и дипломатический статус подозреваемой, ее отпустили, однако о случившемся был проинформирован Госдепартамент США, который в подобных случаях вправе лишить дипломата иммунитета.

NY Daily News отмечает, что до судебного разбирательства в подобных случаях, как правило, доходит лишь при более серьезных правонарушениях. 

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В США жену азербайджанского дипломата обвиняют в воровстве

Елена Остапенко, Э.Т.

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