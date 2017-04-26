В Азербайджан с визитом прибыл командующий Силами жандармерии Турции, генерал Яшар Гюрел.

Как сообщает Anadolu, в рамках визита Яшар Гюрел посетил Аллею почетного захоронения, возложил венок к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Турецкий генерал также посетил Аллею шехидов, возложил венок к Мемориалу «Вечный огонь» и памятнику турецким воинам.

В ходе трехдневного визита запланированы переговоры Яшара Гюрела с главой МВД Рамилем Усубовым, министром обороны Закиром Гасановым, начальником Государственной пограничной службы генерал-майором Эльчином Гулиевым и др.

Ф.Багирова