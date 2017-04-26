«Сегодня ПАСЕ не осознала до конца роль, вес Турции в Совете Европы. К сожалению, антитурецкие силы сегодня наносят серьезный удар по отношениям Турция-Европа».

Об этом сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, сообщает АПА.

Выражая отношение к решению ПАСЕ вернуть Турцию в процедуру мониторинга, С.Сеидов сказал, что Турция готова учесть все критические моменты и установить конструктивные отношения.

«Однако ПАСЕ вновь вернула Турцию с постмониторингового этапа под процедуру мониторинга и все заявления этой структуры по Турции могут быть оценены фактически как неискренние. Потому что, с одной стороны, Турция заявляет о готовности к диалогу, с другой стороны, ПАСЕ вместо конструктивного сотрудничества вводит санкции против Турции.

А это означает, что Ассамблея предпочитает применение санкций к сотрудничеству и диалогу. Самое интересное, что санкции применяются не в отношении стран, которые их заслуживают, а в отношении таких стран, как Турция, Азербайджан или Россия. А это ставит под вопрос судьбу самой организации», - сказал он.

С.Сеидов отметил, что эта сессия ПАСЕ началась с большого скандала, который был связан с Педро Аграмунтом.

«К сожалению, мы стали свидетелями того, что в стенах организации, призывающей защищать верховенство закона, закон был грубо нарушен. Потому что в первый же день фактически незаконными способами, не учитывая процедуры, была произведена попытка снять с должности председателя ПАСЕ. Это не получилось, однако деструктивные силы нанесли удар и по Совету Европы, и председателю ПАСЕ.

Этот удар уменьшил наше доверие к этой организации. Мы поняли, что организация не в силах защитить свои интересы, наоборот, готова их разрушить. Сегодня вместо диалога, сотрудничества, взаимопонимания на повестке стоит конфронтация, специальный подход и необъективность.

Если в целом анализировать эту сессию, следует отметить две важные особенности. Первая, несмотря на все происходящее, азербайджанская делегация продолжает свою работу, всегда держит на повестке вопрос Нагорного Карабаха, оккупированных территорий, беженцев и вынужденных переселенцев. Второе, формирующиеся на протяжении многих лет двойные стандарты уже стали известны всем. Обсуждались увольнение и отстранение от должности сторонников диалога, применение в отношении них санкций, чувство неприязни к государствам и иные неприемлемые подходы. В общем, итогом является то, что будущее этой организации под вопросом».

А.А.