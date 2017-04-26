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Политика
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МИД АР: Продолжая эксплуатировать Мецаморскую АЭС, Армения ставит миллионы людей лицом к лицу с атомной угрозой 26.04.2017 11:09

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с заявлением в связи с Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе (International Chernobil Disaster Remembrance Day).

Несмотря на то, что со дня Чернобыльской аварии прошло вот уже 30 лет, все еще остаются радиоактивные, гуманитарные, экологические, социально-экономические последствия катастрофы, говорится в заявлении.

«Для ликвидации последствий аварии из Азербайджана были задействованы более 7000 человек. В этот период Азербайджан принял и временно разместил на своей территории  более 7000 человек, обеспечив их реабилитацию и лечение.

В настоящее время в нашей стране проживают около 5000 инвалидов Чернобыля. За прошедший период скончались более 2000 инвалидов.

Самое ужасное то, что в большинстве случаев даже дети инвалидов Чернобыли страдают от последствий радиоактивного заражения», - говорится в заявлении Хикмета Гаджиева.

Глава пресс-службы МИД отмечает, что азербайджанское правительство на основе проводимой социально-направленной политики постоянно проявляет заботу об инвалидах Чернобыля и решает их социальные проблемы.

Хикмет Гаджиев  также привлекает внимание к угрозе, исходящей от Мецаморской АЭС в Армении, которая была построена в 1976 году на основе технологии Чернобыльской АЭС, и которая сегодня является единственной такой атомной электростанцией. Продолжение эксплуатации этой морально и технически устаревшей станции является очередным свидетельством безответственности Армении перед мировым сообществом. Вместо того чтобы извлечь уроки из Чернобыльской аварии, Армения ставит миллионы людей в Каспийском, Черноморском, Средиземноморском регионах лицом к лицу с атомной угрозой, нарушая тем самым ряд требований международного права.

В связи с этим глава пресс-службы МИД АР призывает ООН и ее соответствующие структуры, другие международные структуры, страны региона, гражданское общество, всех здравомыслящих представителей общественности Армении повысить усилия для прекращения эксплуатации Мецаморской АЭС.

Ф.Багирова

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