Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 128 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гызылгаджилы, Гушчу Айрым, Кемерли Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу и Коханеби Товузского района, на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли, Юсифджанлы, Шураабад, Гарагашлы, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.