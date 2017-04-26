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Политика
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Саудовский министр подарил Президенту Ильхаму Алиеву фрагмент покрывала священной Каабы - ФОТО 26.04.2017 17:24

Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Абдульазиз Д. Альфалих преподнес в дар Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву фрагмент покрывала священной Каабы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на состоявшейся сегодня встрече глава государства отметил высокий уровень связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнув усиление двусторонних связей, отметил необходимость продолжения сотрудничества.

Отметив высокий уровень двусторонних политических связей, глава государства подчеркнул необходимость использовать эту возможность для развития сотруничества в сфере экономики.

В свою очередь, саудовский министр выразил удовлетворение своим визитом в такую прекрасную страну, как Азербайджан.

Халид Абдульазиз Д. Альфалих отметил, что Саудовская Аравия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана,  что в последние годы между двумя странами налажены крепкие сотруднические связи, и наши государства всегда поддерживают друг друга.

Ф.Багирова, Э.Т.

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