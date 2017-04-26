Делегация Минобороны Азербайджана принимает участие в Конференции по международной безопасности

Делегация, возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым, принимает участие в проходящей 26-27 апреля в Москве VI Конференции по международной безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, на международной конференции, организованной Министерством обороны России с участием представителей из 78 стран, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

В ходе пленарных заседаний состоится обмен мнениями по вопросам противостояния международному терроризму, борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематики ПРО, обеспечения безопасности в Центральной Азии, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира.

Эльшан Рустамов, Г.Р.