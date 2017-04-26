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Политика

Азербайджан готов к субстантивным переговорам – Эльмар Мамедъяров 26.04.2017 16:28

На проведенной в Санкт-Петербурге по приглашению и инициативе президента России Владимира Путина встрече на уровне президентов состоялись основательные обсуждения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказал Trend в среду министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По сути, эти переговоры предусматривали изменение статус-кво, который основывается на оккупации, сказал он.

В начале года в рамках рабочего визита в Москву главы МИД Азербайджана состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершили визит в регион в новом составе и выслушали позиции сторон.

Обсуждаемые на встрече в Санкт-Петербурге шаги, которые предстоит предпринять для достижения продвижения в урегулировании конфликта, и план, который должен быть осуществлен, известны всем, сказал Мамедъяров.

Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана и факт военной оккупации являются главным препятствием в решении конфликта, сказал министр, добавив, что оккупация должна быть прекращена.

«Мы можем продолжить переговоры для обеспечения устойчивого мира в совершенно новой атмосфере, в условиях изменения статус-кво после устранения факта оккупации. Армения, избегая встречи, пытается не выполнять свои обязательства и сохранить статус-кво», - сказал он.

В то же время, по словам министра, Армения преднамеренно продолжает политику обострения ситуации, избегая основных вопросов и заостряя внимание на технических.

«Надеемся, что встреча в Москве станет продолжением конструктивных переговоров, проведенных на уровне президентов в Санкт-Петербурге. Настало время перейти от слов к действиям. Азербайджан готов к субстантивным переговорам, о чем мы не раз заявляли», - сказал Мамедъяров.

Главы МИД России, Азербайджана и Армении - Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проведут в Москве 28 апреля встречу, посвященную вопросам нагорно-карабахского урегулирования.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

А.А.

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