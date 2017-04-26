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Политика

Самед Сеидов: Турецкая делегация отказалась участвовать в весенней сессии ПАСЕ – ЭКСКЛЮЗИВ 26.04.2017 15:59

Турецкая делегация в ПАСЕ заявила сегодня о прекращении своей активности на весенней сессии, заявил 1news.az председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

Он назвал этот шаг турецкой делегации вполне понятным на фоне решения ПАСЕ о возвращении Турции под политический мониторинг.

«На документ, в котором PKK – известная всем как террористическая организация – не признается таковой, в котором попытка государственного  переворота не интерпретируется как таковая, в котором с первой страницы по последнюю – огромное количество субъективных, абсолютно не соответствующих реалиям турецкой жизни, турецкого общества, выражений – по-другому реагировать попросту невозможно», - сказал Самед Сеидов.

Глава азербайджанской делегации подчеркнул, что данное решение ПАСЕ открыто показало, насколько глубок кризис внутри европейского общества, насколько сильны в нем тенденции к конфронтации, радикализму, исламофобии, и в том числе, даже антисемитизму.

«Это решение – абсолютно необъективное, не отражающее реалии, и направленное конкретно на разрыв отношений Турции и Европы. Оно несет в себе исламофобские элементы, и спровоцировано силами, заинтересованными в дестабилизации обстановки не только в Турции, но больше в самой Европе. Это силы, нацеленные на конфронтацию», - отметил Самед Сеидов.

Ф.Багирова

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