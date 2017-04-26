Не исключено, что гранты ЕС, выделяемые Армении, создают условия для военных учений - Мубариз Ахмедоглу

ЕС увеличивает в виде грантов средства Армении. Гранты выделяются в основном на сельское хозяйство и экономическую сферу в приграничных с Азербайджаном районах.

Об этом заявил политолог, глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу.

По его словам, все кредиты ЕС льготные:

«ı. В Тавушском районе проектируется пилотная программа по сушке фруктов, пастеризации молока и консервов на сумму в 1 миллион 220 тысяч евро. Из них 976 тысяч евро – грант ЕС.

ıı. В городе Капан (Сюник или Зангезур) начинается производство бордюров для тротуаров из отработанного бытового пластика. 510 тысяч евро из суммы, размер которой составляет 750 тысяч евро, является грантом ЕС.

ııı. В Дилижане и ближайших территориях реализуется программа по развитию туризма на сумму в 1 миллион 195 тысяч евро. Из них 780 тысяч евро составляет грант ЕС.

ıv. ЕС предоставил Армении в 2016 году 17 миллионов, в 2017 году - 45 миллионов евро для управления государственным долгом.

v. Выделил грант в 2,9 миллиона евро на благоустройство города Гюмри.

vı. Гражданскому сектору - грант стоимостью в 1,5 миллиона евро», - указал он.

По словам, М.Ахмедоглу, поведение посла ЕС в Армении, поляка по национальности Петра Свитальского можно объяснить только сквозь призму личных интересов.

«Есть даже уголовные дела, связанные с освоением выделенных ЕС грантов.

Избирательные механизмы ЕС на 7 миллионов евро выявили в день голосования авторов этого проекта. П.Свитальский признал факт существования политической коррупции в Армении.

В военных связях между Польшей и Арменией есть проблемы.

Несмотря на подписание контракта с компанией Любаша (Польша) по модернизации армянских танков, официальный Ереван позднее отказался от этого контракта в пользу России. Польша и другие государства неоднократно выражали протест на размещение «Искандеров» ОТРК в Калининграде, однако не выразили никакого отношения на размещение в Армении.

П.Свитальский, начиная с конца 2016 года, увеличивал количество выделяемых Армении грантов и этот процесс продолжился после выборов. В подписании ассоциативного соглашения между Арменией и ЕС все еще есть неопределенности. Должно было быть подписано в конце прошлого года. Затем перенесли на начало этого года. Соглашение не было подписано, когда С.Саргсян находился в Брюсселе. Дата подписания была назначена на май. Сейчас говорится о подписании в ноябре», - указал он.

Тем временем аналитик отмечает, что число проводимых армянской армией военных учений на оккупированных территориях Азербайджана значительно увеличилось. Каждое военное учение съедает деньги из государственного бюджета. Государственный бюджет Армении в убытке. Внешний долг Армении увеличился на 35 миллионов долларов в марте. Увеличение армянским руководством числа военных учений является демонстрацией оккупационной воли. Увеличение ЕС грантов для Армении без весомых причин служит поддержке оккупационных амбиций Армении. Армения могла бы потратить выделяемые на военные учения деньги на открытие завода по производству бордюров для тротуаров в Сюнике и цеха по сушке фруктов в Тавуше.

М.Ахмедоглу отмечает, что ЕС выделяет 45 миллионов евро на покрытие бюджетных долгов Армении.

«Негативное отношение ЕС к созданной армянской и азербайджанской интеллигенцией «Платформе мира» сформировалось на основе мнения представительства в Армении. По результатам влиятельного опроса Армения вошла в пятерку самых религиозных государств мира. Азербайджан в таких опросах занимает нижние строчки. Армения занята ложной христианской спекуляцией. Христианская спекуляция Армении отразилась и на европейцах, в том числе на структурах ЕС в Армении.

ЕС имеет представительство и в Азербайджане. Представительство ЕС совместно с работающими вокруг структурами могут в определенной степени увеличить активность. Структуры ЕС в Азербайджане должны правильно оценить параметры сближения азербайджанского общества с ЕС и донести до европейского общества. Азербайджанцы самые европеизированные мусульмане. Азербайджанское общество и официальные лица совместно с ЕС и близкими к нему структурами должны остановить очередную ложь Армении, не допустить повторения событий 3 октября 2013 года», - отмечает он.

А.А.